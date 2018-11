FC Barcelone - Argentine : les 10 défis de Lionel Messi

Voici les réactions d'après match :Je n'en menais pas large après la première période. J'estime que nous avons connu des moments de faiblesse, nous avons marqué deux fois mais nous avons aussi encaissé un but. Dans le vestiaire, à la mi-temps, j'ai demandé à mon équipe de poser le ballon au sol, d'éviter l'abus de jeu aérien. Si on suivait cette stratégie nous jouerions beaucoup mieux, que nous les obligerions à se déplacer et que nous pourrions ainsi nous créer des opportunités. Et que c'était comme cela que nous atteindrions nos objectifs. C'est fait et même très bien fait mais je dis à tout le monde ne vous laissez pas aveugler par l'ampleur de la victoire. On peut et on doit faire mieux.Ce résultat est la conséquence de nos quatre jours d'entraînement seulement avant le coup d'envoi de la compétition. Nous avons fait notre maximum mais ce n'était pas possible. Mais je persiste à dire que je ne suis pas découragé. Quand j'ai vu ce que mon équipe a fait dans ces circonstances si particulières je n'ai pas le droit de leur faire le moindre reproche. Et puis l'Afrique du Sud n'est pas une petite équipe. Nous quitterons, après la dernière journée, la CAN avec beaucoup de regrets mais à l'impossible, nul n'est tenu.