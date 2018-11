En conflit avec le Tianjin Quanjian et en attente de la décision de la FIFA, Anthony Modeste continue de voir des prétendants frapper à sa porte. Dernier en date ? Le Stuttgart de Benjamin Pavard.

Stuttgart incapable de marquer

En rejoignant la Chine et le Tianjin Quanjian Anthony Modeste avait fait le choix des millions alors qu’il était courtisé en Europe après un exercice concluant avec Cologne (25 buts) en 2016-2017. Plus d’un an après, le constat qui domine est celui de l’échec pour le Français après des débuts plus que réussis (16 buts en 29 matchs). En conflit ouvert avec son club, l’ancien Niçois n’a plus participé à une rencontre depuis le 4 août dernier et pensait avoir réussi à se libérer de son contrat qui s’étend jusqu’en 2020. Le Tianjin a pourtant saisi la FIFA et cette dernière doit trancher sur le statut libre ou non de Modeste.Une partie de son avenir se joue donc dans les semaines qui viennent alors que les courtisans continuent de se renseigner sur celui qui s’est forgé une belle réputation en Bundesliga que ce soit à Cologne ou Hoffenheim. L’Allemagne ne l’a d’ailleurs pas oublié si l’on en croit Bild. Le quotidien d’Outre Rhin affirme que Stuttgart s’intéresserait à la situation d’Anthony Modeste. Lanterne rouge du championnat, le club de Benjamin Pavard est en pleine crise et n’a trouvé le chemin des filets qu’à 6 reprise en 10 matchs. En rapatriant le natif de Cannes (30 ans), Stuttgart pourrait panser quelques maux…