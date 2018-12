Fabio Borini (Milan AC) de retour en Premier League ?

La CAF a annoncé vendredi qu'elle allait réexaminer le dossier de la Guinée, désignée pour accueillir la CAN 2023 et susceptible de devoir attendre deux ans de plus.

Désigné pour accueillir la CAN 2023, la Guinée le fera-t-elle, maintenant que la Confédération africaine de football a décidé de confier les éditions 2021 et 2023 au Cameroun et à la Côte d’Ivoire ?, a informé le vice-président de la CAF, Constant Omari, sur les ondes de RFI. Le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun n'en finit pas de produire des conséquences, selon le principe des réactions en chaîne.