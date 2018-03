FA Cup (8eme de finale) : Tottenham se balade face à Rochdale

Tottenham n'a fait qu'une bouchée de Rochdale, pensionnaire de troisième division, à l'occasion du replay de ce huitième de finale de la FA Cup (6-1). Fernando Llorente a signé un triplé.

Comme au tour précédent, Tottenham a été poussé au replay. Et, comme au tour précédent, les Spurs n’ont pas commis deux fois la même erreur face à un adversaire hiérarchiquement inférieur. Tenus en échec par Rochdale il y a dix jours (2-2), les Londoniens n’ont cette fois pas fait de détails face à ce club de League One (troisième division). Les hommes de Mauricio Pochettino ont certes été accrochés jusqu’à la pause, mais ils sont ensuite passés à la vitesse supérieure, bien aidés il est vrai par le triplé de Fernando Llorente. Heung-Min Son (deux buts) et Kyle Walker-Peters ont trouvé le chemin des filets, offrant à Tottenham un large succès (6-1).