Exequiel Palacios au Real Madrid, c’est bientôt officiel

Selon les informations de Marca, le Real Madrid devrait rapidement officialiser la venue du milieu de terrain international argentin Exequiel Palacios (River Plate). Montant du deal : de l'ordre de vingt millions d'euros pour un bail de longue durée. En concurrence avec des écuries de Serie A, notamment, les Merengue auraient mis tout le monde d'accord.

20 M€ pour le transfert de Palacios, un international argentin avec deux sélections

son club formateur, le milieu de terrain international argentin Exequiel Palacios (20 ans) serait virtuellement un nouveau joueur du Real Madrid. Selon les informations de nos confrères de Marca, les Merengue devraient officialiser sa venue après la Coupe du Monde des clubs, qui a débuté mercredi aux Emirats arabes unis (la finale est programmée le 22 décembre). Tout serait pratiquement calé entre les différentes parties concernées, et le natif de Famaillá devrait bel et bien poursuivre sa carrière aux côtés des coéquipiers de Sergio Ramos. Et ceci malgré la concurrence de l'Inter Milan, de l'AS Rome ou encore du VfL Wolfsburg.Alors que, il serait possible que celui qui compte 2 sélections avec l’Albiceleste termine la saison en prêt en Argentine. En effet, il s’agirait du détail à régler pour la mutation du protégé de Marcelo Gallardo , mais une location pourrait lui permettre de poursuivre son apprentissage avant d'intégrer l'équipe première de l'écurie du président Florentino Pérez l'été prochain. Dirigeants espagnols et argentins auraient décidé de prendre leur temps avant de confirmer l'opération afin d'éviter toute polémique en cas d'opposition entre le Real Madrid et River Plate lors du Mondial des clubs.