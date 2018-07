Evra conseille Ronaldo sur son possible transfert à la Juventus

Alors que Cristiano Ronaldo serait sur le point de s'engager avec la Juventus, Patrice Evra lui a adressé quelques conseils sur le club italien.

Le possible transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin a pris beaucoup d’ampleur ces derniers jours et une somme de 100 millions d’euros est évoquée pour faire venir le quintuple Ballon d’Or dans le Piémont. Pour le conseiller dans sa prise de décision, Patrice Evra, ancien coéquipier du Portugais à Manchester United entre 2006 et 2009 a décidé de lui déclarer tout le bien qu’il pense du club italien, où il a évolué après son passage en Angleterre. « Je n’ai pas parlé avec Cristiano de cela, mais je lui conseille d’aller à la Juventus s’il veut jouer jusqu’en 2050. Je la (Juventus) remercie toujours, car c’est grâce à elle que j’ai continué à courir et à gagner après mon expérience à Manchester United » a-t-il dit dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Avec la Vieille Dame, Evra s’était découvert une seconde jeunesse entre 2014 et 2017, il avait même atteint la finale de la Ligue des Champions, perdue face au FC Barcelone en 2015. Les conseils de «Tonton Pat’» pourrait s’avérer précieux et avoir un rôle important dans la décision finale que prendra Cristiano Ronaldo. Pour rappel, en cas d’arrivée de «CR7», le club italien envisagerait de céder plusieurs jeunes de son effectif afin de pouvoir payer l’international portugais et passer entre les griffes du Fair-play financier.

“I didn’t speak to Cristiano, but my advice is you need to go to Juve, there’s no other team. I thank Juve because they made me keep winning. Do it Ronaldo, Italians will love you. But if you go, it’s to work hard, they don’t believe in vacations at Juventus. »- @Evra pic.twitter.com/r3Dffmgp0s

