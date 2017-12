Everton : Yannick Bolasie "bouleversé" d’avoir rejoué

Sur le flanc depuis plus d’un an à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou, Yannick Bolasie a enfin rejoué ! Le congolais a participé à la rencontre opposant les U23 d’Everton à Leicester (1-2).

« Rien que sentir à nouveau l’odeur de la pelouse, c’était super ! », s’est réjoui Bolasie. « C’était bouleversant de jouer à nouveau. Je me suis senti bien dès que je suis entré en jeu », a-t-il ajouté.

« Je veux revenir avec les gars (l’équipe A, ndlr) ! Actuellement l’équipe joue très bien et je vais devoir me battre pour jouer. Mais rien ne presse pour moi. Je sais quel est mon rôle parce qu’être éloigné des terrains pendant un an signifie qu’il faudra un mois, où deux, avant que je sois vraiment de retour. Mais la chose la plus importante, c’est que je me sente bien », a-t-il lancé.

Gravement blessé le 4 décembre 2016 contre Manchester United (1-1), suite à une mauvaise chute après un duel avec Anthony Martial, l’ailier de 28 ans avait manqué plusieurs mois de compétition.

Il a été également privé de la Coupe d’Afrique 2017 ainsi que les éliminatoires du Mondial 2018.