Everton : Sam Allardyce ne nie pas pour Aubameyang

Le nouveau manager d’Everton, Sam Allardyce, n’a pas nié l’intérêt de son club pour le buteur du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.

L’entraîneur Anglais a évoqué le sujet dans la conférence de presse d’avant match face à Liverpool, les rumeurs qui parlent d’un intérêt des Toffees à l’attaquant Gabonais.

« J’ai le sentiment que ma première recrue doit être la bonne aussi bien pour Everton que pour mon futur en tant que manager. La mauvaise recrue peut vous faire virer. La bonne fait de vous un meilleur entraîneur ».



« Le joueur le plus dur à recruter c’est un attaquant qui marque, car c’est le compartiment de jeu le plus cher du terrain. Je ne sais pas quel est mon attaquant idoine. Si je veux recruter Aubameyang cet hiver ? Je refuse de vous le dire », a affirmé Big Sam dans des propos relayés par ‘Four Four Two’ vendredi.