Eusebio Di Francesco : « on peut devenir grand ... on peut encore progresser.. »

Eusebio Di Francesco, l’entraîneur de la Roma, ne veut pas perdre espoir malgré l’élimination en demi-finale face à Liverpool.

L’entraîneur de la Roma n’a pas l’intention de rendre les armes : « Mon équipe aurait dû y croire encore plus, je l’ai dit à mes joueurs à la mi-temps que tout était possible. Et ils ont fait quelque chose d’exceptionnel. C’est dommage. Ça a été une grande soirée, mais je regrette que ça n’ait pas été une nuit magique. Par moment, on a perdu du temps à protester plutôt que jouer et ça m’énerve. À travers cette nouvelle mentalité, on peut devenir grand. On est dans un parcours de progression qui passe par des erreurs. On peut encore progresser » s’est exprimé Di Francesco.