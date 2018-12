Eusebio Di Francesco (AS Rome), ça passe ou ça casse

Selon le Corriere dello Sport, Eusebio Di Francesco, le coach de la Roma, devrait jouer sa place lors de l’affiche de dimanche contre le Genoa.

Le Portugais Paulo Sousa comme nouvel entraîneur de la Roma ?

Alors que les coéquipiers de Daniele De Rossi restent sur une série de cinq matchs sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues, Eusebio Di Francesco (49 ans) serait plus que jamais menacé., l’ancien coach de Sassuolo, qui est aussi passé par Pescara et Lecce, pourrait être démis de ses fonctions dans les prochains jours. Selon les informations du Corriere dello Sport, le successeur de Luciano Spalletti devrait jouer sa place lors de l’affiche de dimanche soir contre le Genoa (16eme journée de Serie A). Et ceci en dépit d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions version 2018-19.En cas de nouvelle contre-performances des Giallorossi, Eusebio Di Francesco devrait être écarté. Une réunion serait d’ores et déjà prévue lundi prochain entre le président James Palotta et le directeur sportif Monchi (). L’occasion de faire le point sur la première partie de saison du club de la Louve, et seule une victoire face aux Rossoblu pourrait apparemment éviter un changement sur le banc romain. Alors qu’Antonio Conte attendrait le règlement de son litige avec les Blues de Chelsea pour reprendre du service, le Portugais Paulo Sousa (48 ans) ferait aujourd’hui office de priorité pour compenser un éventuel limogeage de Di Francesco, a-t-on appris chez nos confrères de TMW. Après des expériences avec QPR, Swansea, Leicester, Videoton, Tel-Aviv, Bâle et Florence, le technicien portugais est libre de tout engagement depuis octobre dernier et son départ de Tianjin Quanjian (Chinese Super League).