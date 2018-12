Euro 2020 (Groupe H) : Islande, Turquie, Albanie... La France est fixée

L'équipe de France affrontera l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Voici tous les groupes et le tirage au sort complet.



Groupe A : Angleterre, République tchèque, Bulgarie, Monténégro, Kosovo

: Angleterre, République tchèque, Bulgarie, Monténégro, Kosovo

Groupe B : Portugal, Ukraine, Serbie, Lituanie, Luxembourg

: Portugal, Ukraine, Serbie, Lituanie, Luxembourg

Groupe C : Pays-Bas, Allemagne, Irlande du Nord, Estonie, Biélorussie

: Pays-Bas, Allemagne, Irlande du Nord, Estonie, Biélorussie

Groupe D : Suisse, Danemark, Irlande, Géorgie, Gibraltar

: Suisse, Danemark, Irlande, Géorgie, Gibraltar

Groupe E : Croatie, pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan

: Croatie, pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan

Groupe F : Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, Îles Féroé, Malte

: Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, Îles Féroé, Malte

Groupe G : Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine, Lettonie

: Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine, Lettonie

Groupe H : France, Islande, Turquie, Albanie, Moldavie, Andorre



Groupe I : Belgique, Russie, Ecosse, Chypre, Kazakhstan, Saint-Marin

: Belgique, Russie, Ecosse, Chypre, Kazakhstan, Saint-Marin

Groupe J : Italie, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Grèce, Arménie, Lichtenstein



Au moins, l’équipe de France ne sera pas dans l’inconnu, au moment d’aborder les éliminatoires de l’Euro 2020. Dans le groupe H, les Bleus y retrouveront l’Islande, déjà affrontée -et pulvérisée (5-2) lors du dernier tournoi européen, mais seulement accrochée il y a un mois et demi, en amical, à Guingamp (2-2). Ils croiseront, encore, l’Albanie, qui leur avait donné tant de fil à retordre lors de la phase de groupes (2-0), également en 2016. Mais ils devront aussi se méfier de la Turquie et, dans une moindre mesure, de la Moldavie et d’Andorre.Qu'importe, les hommes de Didier Deschamps ont évité l'Allemagne, et c'était bien la seule crainte à avoir de ce tirage, puisqu'il leur faudra terminer à l'une des deux premières places de leur poule pour se qualifier. La Mannschaft va encore jouer des coudes avec les Pays-Bas, alors qu'elle les avait déjà croisés en Ligue des Nations, et que ce sont précisément ses résultats dans cette même compétition qui lui ont valu une place dans le pot 2 au moment du tirage. L'Irlande du Nord, l'Estonie et la Biélorussie complètent cette poule, probablement la plus relevée.Pour le suspense, il faudra probablement se pencher sur le groupe D, le plus homogène, qui a réuni la Suisse, le Danemark, l'Irlande, la Géorgie et Gibraltar. L'Espagne n'aura pas tâche aisée devant la Suède, la Norvège, la Roumanie, les Îles Féoré ou Malte. Et le champion en titre portugais va devoir digérer des déplacements périlleux en Ukraine, en Serbie ou même au Luxembourg, où la communauté lusitanienne est importante. En cas de faux-pas, la Seleção das Quinas aura de toute façon, comme la plupart des autres nations, une autre chance d'accrocher un ticket, via les barrages de la Ligue des Nations.