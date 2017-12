Euro 2020 : Bruxelles recalée, Londres accueillera plus de matchs

En raison du retard sur le début des travaux de l’Eurostadium à Bruxelles, l’UEFA a décidé de remplacer le stade belge par Wembley pour la phase de groupes de l’Euro 2020.

C’est un gros coup dur pour la Belgique. Alors que le pays devait accueillir l’Euro 2020 au même titre que douze autres villes européennes, vingt ans après avoir coorganisé le Championnat d’Europe 2000, l’UEFA a décidé ce jeudi de retirer Bruxelles des villes hôtes. En cause, le retard sur le début des travaux de l’Eurostadium, toujours pas sorti de terre, et à l’encontre duquel les avis négatifs se multiplient. Echaudée par ces contretemps, l’UEFA pris la décision de remplacer Bruxelles par Londres, et le stade de Wembley, qui devait déjà accueillir les demi-finales et la finale de la compétition. Cela ramène donc le total de villes hôtes à douze, avec une répartition décidée par groupes. En outre, c’est le Stadio Olimpico de Rome qui accueillera le match d’ouverture. Match d’ouverture : Rome Groupe A : Rome et Bakou Groupe B : Amsterdam et Bucarest Groupe C : Saint-Pétersbourg et Copenhague Groupe D : Londres et Glasgow Groupe E : Bilbao et Dublin Groupe F : Munich et Budapest Demi-finales et finale : Londres