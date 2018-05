Ethiopie : un arbitre agressé, le championnat suspendu

La Fédération éthiopienne de football a décidé mardi de suspendre le championnat de première division après l’incident grave survenu lundi lors du match entre l’équipe militaire de Defence et Welwalo Adigrat University.

En effet, l’arbitre du match a été agressé par les joueurs de Welwalo qui n’ont pas digéré sa décision d’accorder un but à leur adversaire alors que le score était d’un but partout et que leur gardien sauvait le ballon sur sa ligne.

L’arbitre finit par se saisir du poteau de corner pour se défendre. Cela ne calme pas un membre du staff de Welwalo qui le jette à terre et lui assène un coup de poing.

Selon la BBC, l’entraîneur auteur du coup de poing a été renvoyé. La Fédération a suspendu le championnat jusqu’à nouvel ordre. La fédération a appelé à une réunion, jeudi 3 mai, avec les représentants des 16 équipes du championnat.