Espagne : Xavi va s’arrêter à la fin de la saison pour devenir entraîneur

Présent en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a confirmé les forfaits de Kylian Mbappé et Neymar pour la réception de Toulouse. Les deux stars devraient en revanche pouvoir tenir leur place contre Liverpool mercredi prochain.

« Pour moi, Neymar peut jouer mercredi »

Une course contre la montre a débuté pour le PSG afin de remettre sur pied Neymar et Kylian Mbppé, blessés en sélection mardi dernier, pour le match capital face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi prochain. Interrogé à leurs sujets en conférence de presse ce vendredi,, ce samedi, en Ligue 1 : « Nous ne prendrons pas de risques pour Neymar et Kylian Mbappé demain, ils ne seront pas présents. » L’entraîneur parisien a revanche indiqué que « leur retour est possible pour Liverpool ».Concernant le Brésilien, touché aux adducteurs droits et dont l’état semble le plus préoccupant, Tuchel s’est montré optimiste quant à sa présence sur la pelouse du Parc des Princes mercredi prochain contre Liverpool :. La situation de Mbappé , victime d’une contusion à l’épaule droit, semble soulever moins d’inquiétude.