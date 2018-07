Après l’échec au Mondial 2018 et une élimination dès le huitièmes de finale, l’Espagne vient de limoger son sélectionneur, Fernando Hierro, qui n’a pris l’équipe qu’à deux jours du premier match de la Roja, face au Portugal (3-3).

Alors que la Fédération espagnole a annoncé dans la soirée la tenue de deux conférences de presse lundi, la presse espagnole fait savoir que le favori pour prendre la succession de Fernando Hierro est Luis Enrique. L’ancien manager du Barça a quitté le club catalan il y a un an a une longueur d’avance sur deux candidats : Michel et Quique Flores.

L’Espagne a fait deux nuls contre le Portugal (3-3) et le Maroc (2-2), a battu l’Iran (1-0) avant de perdre en huitièmes de finale face à la Russie aux tirs au but, dont un match où l’équipe a produit plus de 1000 passes, sans réussir à franchir Akenfeev et sa bande.

