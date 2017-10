Espagne : Les fans du Barça et de Las Palmas en colère suite au huis-clos

La rencontre de Liga entre le FC Barcelone et Las Palmas s'est finalement déroulée à huis-clos après que le report du match soit évoqué dans un premier temps. De nombreux spectateurs ne cachaient pas leur déception d'avoir été privés de ce match. Certains venus des îles Canaries avaient dû consentir un investissement financier important pour organiser leur déplacement jusqu'en Catalogne.

« Je me sens très mal car nous sommes traités comme des terroristes alors que nous ne le sommes pas. Je suis allé voter avec calme. Si la police doit distribuer des claques, qu’il ne le fassent pas pendant que le peuple manifeste. Et en ce qui concerne le Barça c’est honteux !, a commenté Noia Montserrat; supportrice du FC Barcelone. « Les supporters de Las Palmas ont perdu leur billet d’avion et l’occasion de voir le match. Maintenant ils sont obligés de rentrer chez eux sans avoir pu voir jouer Messi et le Barça. Où est l’argent du peuple, l’argent du ticket, du voyage et toutes les dépenses effectuées pour venir ici et voir le Barça ? Qui va les rembourser ? Arrêtez de mélanger la politique et le football s’il vous plaît ! », a poursuivi un autre fan du club catalan.

« C’est irrespectueux. Les gens ont organisé leur voyage et viennent des quatre coins du monde, ils ont payé leur billet d’avion. Cela aurait pu être réglé depuis longtemps, ils savaient déjà que le référendum et le match étaient prévus le même jour. Ils savaient que cela aller se passer. La politique et le football ne peuvent pas être mélangés, jamais », explique de son côté Alexis Gutierrez, supporter de Las Palmas.