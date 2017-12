Espagne : Le Real a donné une leçon à Séville

Juste avant de s’envoler aux Emirats Arabes Unis pour y disputer la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid a écrasé le FC Séville ce samedi après-midi (5-0).

A Santiago Bernabeu, les hommes de Zinedine Zidane ont réalisé une première période proche de la perfection malgré les nombreuses absences (Varane, Ramos, Casemiro, Carvajal et Bale). Il faut dire que les Madrilènes se sont grandement facilité la tâche en ouvrant le score sur leur première occasion par Nacho, buteur à bout portant après un corner très mal dégagé par la défense sévillane. Une défense qui s’est noyée dans le deuxième partie de cette première période. Ronaldo, qui avait à cœur de célébrer son sacre lors du Ballon d’Or 2017, a inscrit un doublé en l’espace de huit minutes. D’abord lancé par Asensio, le Portugais a doublé le score d’une frappe croisée (23eme). Puis après une main dans la surface, CR7 a transformé le penalty accordé à son équipe (31eme). Juste avant la mi-temps, Kroos, sur un centre en retrait de Lucas Vazquez (38eme), et Hakimi, bien décalé par Benzema (42eme), ont rendu tout retour adverse impossible. Complètement hors-sujet, le FC Séville est parvenu à limiter la casse au retour des vestiaires en gardant sa cage inviolée dans les 45 minutes suivantes. Il faut dire que le Real Madrid a levé le pied. Dans la perspective de son long voyage aux Emirats dans vingt-quatre heures, le club madrilène a fait souffler Kroos, Modric et Ronaldo et s’est « contenté » de ce score fleuve acquis dès la mi-temps. Ces trois points permettent au Real de reprendre la troisième place à l’Atlético Madrid, qui jouera dimanche, et de revenir à cinq points du FC Barcelone, qui compte aussi un match en moins.