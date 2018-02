Espagne : L’ancien attaquant Quini est décédé

L’ancien attaquant international Quini, passé par Gijon et le Barça, est décédé ce mardi des suites d’une crise cardiaque.

L’ancien attaquant international espagnol Quini est décédé des suites d’une crise cardiaque ce mardi, à l’âge de 68 ans. Passé par Gijon (de 1968 à 1980 puis de 1984 à 1987), où il a été une véritable légende, et par le FC Barcelone (de 1980 à 1984), Enrique Castro Gonzalez a terminé cinq fois meilleur buteur de Liga (1974, 1976, 1980, 1981 et 1982). Il a aussi porté le maillot de la Roja à 38 reprises pour huit buts, et a participé au Moniaux 1978 et 1982 ainsi qu’à l’Euro 1980. Son palmarès est garni de deux Coupes du Roi et une Coupe des coupes.