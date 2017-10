Eric Roy : « Je ne viens pas pour vendre une soupe que tout le monde a marre de manger »

Eric Roy a été nommé manager sportif du RC Lens samedi dernier. Présenté à la presse ce lundi, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice en a profité pour apporter des précisions sur son rôle au sein du nouvel organigramme du club sang et or.

Le début de saison cauchemardesque du RC Lens a d’abord causé le départ d’Alain Casanova, remplacé sur le banc par Eric Sikora. Mais la situation a aussi évolué concernant l’organisation de l’équipe dirigeante, avec des changements qui ont eu lieu samedi dernier. Gervais Martel a cédé la direction générale à Arnaud Pouille et se consacrera uniquement à la fonction de président du CA. Eric Roy, lui, a fait son apparition au poste de manager sportif. Les trois hommes faisaient face à la presse ce lundi et l’ancien joueur de Lyon a pu s’exprimer sur les spécificités de son rôle. « Je serai le responsable sportif et, avec les équipes en place, je vais essayer d’optimiser la performance des équipes première et de la formation, a-t-il déclaré. On sait bien que le RCL est en souffrance depuis quelques années, depuis trop longtemps. J’ai moi-même été dans un club où chaque saison c’était difficile et où il fallait se battre pour se sauver. Je sais que c’est toujours très compliqué psychologiquement. Ce sont des années qui comptent double. On va essayer de tout mettre en œuvre pour sortir de cette situation. » Avant de prévenir : « Plutôt que de faire de beaux discours, place au concret et au travail. Je viens avec beaucoup d’humilité ici et non pour vendre une soupe que tout le monde a marre de manger. »

Martel : « J’ai fait cette demande pour donner un autre souffle au club »

« Aujourd’hui, je viens avec un projet bien précis pour avoir les pouvoirs sportifs mais en aucun cas pour entraîner l’équipe pro. Je veux mettre Eric Sikora dans les meilleures conditions et être une source d’appui, » a tenu à préciser celui qui fut coach de l’OGC Nice de mars 2010 à novembre 2011. Gervais Martel s’est également exprimé sur sa nouvelle place dans l’organigramme des Sang et Or. « J’ai souhaité, il y a quelques jours, avec l’actionnaire principal, prendre du recul. Mais pas prendre du recul par rapport au club car ma passion reste intacte. Ça fait 30 ans que je suis ici et ça me semblait important que des personnes plus jeunes que moi aillent au front tous les jours. Il y a eu des moments extraordinaires, difficiles et inexplicables. Je connais ma responsabilité. J’ai fait cette demande de changement de gouvernance pour donner un autre souffle au club. » Actuellement dix-huitième de Ligue 2 avec six points, le RC Lens compte cinq unités de retard sur Sochaux, le premier non-relégable.