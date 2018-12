Eric Bailly, Gary Cahill, Fernando Calero… Arsenal cherche un défenseur central

L'Egypte se dit « prête » à organiser la CAN 2019, sans toutefois déposer de candidature formelle.

L'annonce par le Maroc de sa décision de ne pas se porter candidat à l'organisation de la CAN 2019 continue de faire bouger les lignes en Afrique. Une semaine après avoir annoncé qu'elle ne déposerait pas de dossier,, qui ne voulait pas entrer en concurrence avec « un autre pays arabe », sans se porter formellement candidate. « L'Egypte est capable d'organiser la compétition et on sera fiers de le faire, a déclaré Ashraf Sobhi à la chaîne locale ON Sport. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles, on a des structures au plus haut niveau, et on a déjà organisé des compétitions. » A la veille de la clôture du délai fixé par la CAF, l'instance n'a toujours pas enregistré de candidature officielle.