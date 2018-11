Equipe de France : Une défense surprise mardi soir ?

Didier Deschamps est revenu sur le revers des Bleus aux Pays-Bas, et attend de voir un autre visage face à l'Uruguay mardi (21h00).

Ce n’est pas spécifique à ce qu’il s’est passé vendredi. Il y a toujours des échanges individuels ou collectifs. La vérité ça reste toujours ce qui se passe sur le terrain. Vendredi, ça nous a donné tort sur tous les points. On a l’opportunité de terminer l’année 2018 sur une note positive.On fait en sorte de prévenir, mais cela nous est arrivé. Cela n’est pas arrivé qu’à nous. Beaucoup d’équipes qui ont brillé en Coupe du Monde ont eu des difficultés. Cela peut s’expliquer par des blessures, une usure psychologique, mais au-delà de ce constat on a été défaillants sur ce match aux Pays-Bas qui a été à son meilleur niveau. C’est difficile de ressortir quelque chose de positif de cette performance.Quand Paul était là, il a souvent été décrié, mais évidemment que je préfère l’avoir dans le groupe. C’est un profil différent. Celui qui peut se rapprocher le plus de Paul dans le groupe actuel, ce serait Tanguy Ndombele, même s’il est jeune et qu’il n’a pas d’expérience. Il peut être décisif par ses passes et ses projections vers l’avant.C’est un autre match, un autre contexte. C’est vrai qu’on avait bien maîtrisé cette équipe d’Uruguay. Ils ont quelques absents mais ils ont toujours cette hargne qui est dans leur ADN. C’est une équipe qui a du répondant. Ce n’est pas une revanche, c’est un contexte différent. Pour eux aussi c’est le dernier match de l’année et ils auront à cœur de faire une bonne performance. On avait fait beaucoup de très bonnes choses sur ce quart de finale, on avait eu la maîtrise dans beaucoup de domaines et c’est ce qui nous avait permis de nous qualifier en dépit d’une expérience plus faible.