Equipe de France : Un seul Français sur le podium du Ballon d'or, est-ce normal ?

Seul Antoine Griezmann s’est invité sur le podium du Ballon d’Or parmi les sept Français nommés cette année. Pire, avec la 7eme place de Raphaël Varane et la 29eme place de Hugo Lloris, certains Bleus semblent lésés. Alors, scandaleux ce classement ?

Griezmann 3eme et Mbappé 4eme : on comprend

Varane 7eme : c’est embêtant

Kanté 11eme et Pogba 15eme : oui, mais…

Benzema 17eme : c’est logique

Lloris 29eme : c’est bas mais pas incompréhensible

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé étaient, avec Raphaël Varane, ceux qui faisaient office de vrais prétendants au sacre. Les retrouver derrière Luka Modric n’a rien de choquant, tant l’année accomplie par le milieu de terrain croate frôle la perfection. Surtout, le Madrilène, en plus d’avoir gagné la Ligue des Champions, a pour lui d’être un peu le seul représentant de son pays pouvant figurer si haut dans ce classement, évitant ainsi une dispersion des voix. A peu de choses près, Griezmann et Mbappé semblent donc à leur place dans ce top 5. Personne ne criera au scandale les concernant.Troisième Français de ce classement, Raphaël Varane n’arrive qu’en septième position. Un classement anormalement bas, sans chauvinisme aucun, qui interroge sur la valeur réelle accordée à un palmarès. Car en gagnant la Ligue des Champions et la Coupe du Monde en 2018, on ne voit pas ce que l’ancien Lensois pouvait faire de mieux. Il est d’ailleurs le seul jouer à avoir réussi ce doublé cette année. En tant que défenseur, on se doutait que ses chances de victoire étaient réduites, mais de là à l’imaginer bouté hors du top 5, c’est difficile à comprendre, et ce sans manquer de respect à Mohamed Salah par exemple, l’Egyptien étant classé 6eme.Les deux milieux de terrain de l’équipe de France arrivent un peu plus loin dans le classement. 11eme, N’Golo Kanté manque le top 10 pour un petit point. Dommage. Mais le joueur de Chelsea semble à sa place. L’ancien Caennais pourrait mériter mieux, mais il paye deux choses : son élimination dès les 8emes en Ligue des Champions, et le plateau français beaucoup trop important. S’il avait été le seul représentant des Bleus, il aurait été sur le podium. Paul Pogba, lui aussi, semble à sa place. A cela près qu’on peut s’interroger sur certains joueurs qui devancent le Mancunien, à l’instar de Thibaut Courtois, 14eme, ou Luis Suarez, 13eme. C’est oublier un peu vite la qualité du Mondial de « la Pioche ».Vainqueur de la Ligue des Champions et encore une fois très précieux à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Karim Benzema ne pouvait cependant pas espérer monter très haut dans ce classement, la faute à son absence en Russie. Le retrouver en milieu de classement avec ce gros caillou dans la chaussure est donc déjà une belle performance. L’ancien Lyonnais est à égalité de points avec son coéquipier Gareth Bale, qui a pourtant eu une année plus compliquée. Sans doute le Gallois a-t-il bénéficié d’un bon vote de la part de son pays. A moins que son but splendide en finale de C1 suffise…Déterminant pendant le Mondial, Hugo Lloris ne peut pas juste payer sa bourde en finale pour expliquer cette 29eme place. Comme le gardien tricolore est à égalité avec Isco, il est en réalité dernier avec… zéro point. Cela peut paraître scandaleux, tant son apport a été capital en Russie. Surtout que tous les autres portiers nommés (Oblak, Alisson et Courtois) terminent devant lui. Mais l’explication est limpide : noyé parmi les nombreux Français candidats à ce Ballon d’Or, Lloris n’avait quasiment aucune chance de s’inviter dans le top 5 d’un journaliste.