Equipe de France : Un Mendy en remplace un autre

Révélé la saison dernière et installé comme titulaire indiscutable depuis le début de l'exercice 2018/2019, Aaron Wan-Bissaka (20 ans) est l’objet de convoitises de la part de Manchester City selon le Daily Mirror. Pep Guardiola apprécierait beaucoup le profil de l’arrière gauche de Crystal Palace. Ayant porté le maillot de l'équipe de la République démocratique du Congo des moins de vingt ans en 2015, le défenseur droit est considéré comme l'un des plus grand espoir du football congolais. Les Citizens ont coché son nom et pourraient tenter de l’attirer dans leurs filets lors des prochains Mercatos. Il faudra cependant se montrer convaincant pour faire céder les Eagles, car le contrat de l’originaire de Kinshasa court jusqu’en 2022.Apparu à onze reprises cette saison en Serie A, l’attaquant international sénégalais Keita Baldé (23 ans) ne serait pas sûr de prolonger l’aventure avec l’Inter Milan. Actuellement prêté avec option d’achat par Monaco, l’ancien joueur de la Lazio Rome pourrait être jugé trop cher par les Nerazzurri, a-t-on appris dans les colonnes de Tuttosport. A en croire nos confrères italiens, les dirigeants intéristes ne devraient pas forcément débourser les trente-quatre millions d’euros nécessaires pour conserver le natif d’Arbùcies, qui reste sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’ASM. Ce serait la tendance du moment du côté de la Lombardie.Selon le média néerlandais Voetbal International, le gardien international camerounais, André Onana, pourrait être l'une des cibles de Tottenham. Les Spurs chercheraient un gardien de but assez jeune pour assurer la succession du capitaine et champion du monde tricolore, Hugo Lloris. A 22 ans, Onana, qui fait les beaux jours de l'Ajax Amsterdam, apparaît comme l'opportunité idéale.Et si la blessure de Danny Welbeck accélérait les choses pour Nicolas Pépé ? D’après The Sun, Unai Emery n’avait pas l’intention de bouger son effectif cet hiver mais la grave blessure de l’Anglais a bouleversé les plans du technicien espagnol et pourrait forcer Arsenal à mettre 48 millions d’euros sur la table pour attirer le Lillois. Sous contrat avec les Dogues jusqu'en juin 2022, l'attaquant, auteur de 8 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison, ne sera pas cédé en cours de saison à moins d'une offre très substantielle.Peu utilisé par José Mourinho depuis le début de la saison (5 matchs dont 3 comme titulaire en Premier League), Eric Bailly pourrait faire ses valises lors du prochain Mercato. Selon ESPN, le défenseur international ivoirien serait dans le viseur du Milan AC pour cet hiver. Arrivé pour 30 millions d'euros en 2016, l'ancien joueur de Villarreal figurerait également sur les tablettes de Tottenham.