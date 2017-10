Equipe de France : Matuidi un peu surpris par Mbappé

Blaise Matuidi était en conférence de presse à Clairefontaine ce mardi. Le milieu de la Juventus Turin veut aller de l’avant et ne pas s’attarder sur la contre-performance contre le Luxembourg le mois dernier.

Blaise Matuidi, est-ce le premier rassemblement aussi décisif depuis le barrage contre l’Ukraine en 2013 ?

On sait que c’est un rassemblement important. Mais quand on porte le maillot bleu, tous les matchs sont importants. Celui-ci l’est particulièrement car on peut se qualifier pour la Coupe du Monde donc on se concentre là-dessus. La pression doit être positive. On a une sélection avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont cette pression positive, ils sont insouciants et il faut servir de cela pour avoir de bons résultats.

Comment jugez-vous cette force de la Bulgarie à domicile ?

On sait que c’est un pays où il est difficile d’aller gagner. Ils ont remporté leurs quatre matchs à domicile. Ce ne sera pas évident mais on a les qualités pour aller chercher un résultat là-bas. Il faut répéter ce qu’on a fait de bien par le passé à l’extérieur. Cela passera par notre jeu, c’est le jeu et la qualité de notre groupe qui feront la différence. Jouer à l’extérieur, ce n’est jamais évident. On est conscients que ce sera une équipe redoutable, que le match sera compliqué, mais on a la capacité à se surpasser, à gagner ce match décisif.

Ressentez-vous une certaine pression, une revanche, après le match nul contre le Luxembourg ?

C’est derrière nous. Il faut bien sûr gommer certaines erreurs mais il faut surtout regarder devant. Et devant, c’est la Coupe du Monde. On est concentré sur les deux matchs à venir. Je ne dis pas qu’on oublie. On n’oublie pas. Mais le plus important c’est de regarder devant. On a deux matchs décisifs et il ne faut penser qu’à ça.

Avec Kylian Mbappé, vous n’avez pas eu le plaisir de jouer ensemble au PSG. Ses débuts sont réussis. Vous attendiez-vous à une telle éclosion ?

Pour être honnête, non. A son âge, ce qu’il fait est assez exceptionnel. On a l’impression qu’il a déjà 30 ans. C’est super, il faut qu’il continue ainsi. On a de la chance d’avoir ce joueur dans notre équipe, il faut le mettre dans les meilleures conditions car c’est quelqu’un qui peut faire gagner un match par son génie. Mais il a les pieds sur terre, et c’est aussi ça qui est génial.s n’ont pas encore.