Equipe de France : L'optimisme de Jacquet

Aimé Jacquet a profité d’un passage à Saint-Etienne pour s’exprimer sur les chances de l’équipe de France à la prochaine Coupe du Monde. L’ancien sélectionneur se dit très confiant.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France continue de suivre les performances des Bleus avec un regard très attentif. Présent à Saint-Etienne pour un concert organisé par l’Association Cœur Vert, il a évoqué la prochaine Coupe du Monde au micro de Radio Scoop. « Honnêtement, je suis très serein et très confiant, parce qu’avec la qualité du football démontrée depuis quelques temps, je pense que les Bleus ne seront pas loin », estime Aimé Jacquet. Passé par ces semaines difficiles de composition d’une liste pour un Mondial, le sélectionneur champion du monde en 1998 s’est mis à la place de Didier Deschamps, son ancien capitaine. « On a tellement de bons joueurs. La difficulté, c’est de faire une équipe, bien choisir, au bon moment. Les derniers mois sont terribles pour le sélectionneur, parce qu’on a peur de perdre des joueurs. (…) Mais c’est un challenge fantastique et on a les moyens de côtoyer les meilleurs. Avec la qualité de ce groupe, s’ils arrivent à produire leur meilleur football au bon moment et tous en même temps, je peux vous dire que la France sera une des meilleures équipes de la Coupe du monde 2018 », a affirmé Aimé Jacquet.