Equipe de France : Deschamps déçu pour ses joueurs après le Ballon d'or remporté par Modric

Saint-Etienne - Marseille est le quatrième match reporté comptant pour la 17eme journée de Ligue 1, en raison du mouvement des « gilets jaunes ».

Et de quatre. Après PSG-Montpellier et Toulouse-Lyon mercredi, après Monaco-Nice un peu plus tôt ce jeudi , voilà maintenant le report du choc de cette 17eme journée de Ligue 1, entre Saint-Etienne et Marseille. La LFP a annoncé l’information ce jeudi à la mi-journée, avec les mêmes motifs que lors des précédentes rencontres : « à la demande de la Préfecture de la Loire ». Ce report s’explique par la mobilisation de toutes les forces de l’ordre pour encadrer le mouvement des « gilets jaunes » prévu ce week-end en France. Plus que jamais, la question d’un report total de la 17eme journée de L1 se pose désormais.