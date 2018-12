Entraîneur de l’année : Renard, Cissé et Chaabani finalistes !

Copyright -Via Twitter @CAF

Les trois finalistes de la dernière édition, Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang figurent dans la liste. Plusieurs stars manquent dans la liste à l'instar de Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech ou Naby Keita. Alex Iwobi, Denis Onyango et Walid Soliman sont toujours dans la course à la surprise générale. Le vainqueur sera annoncé le 8 janvier à Dakar.1. Alex Iwobi (Nigeria & Arsenal) 2. Andre Onana (Cameroon & Ajax) 3. Anis Badri (Tunisia & Esperance) 4. Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns) 5. Mehdi Benatia (Morocco & Juventus) 6. Mohamed Salah (Egypt & Liverpool) 7. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal) 8. Riyad Mahrez (Algeria & Manchester City) 9. Sadio Mané (Senegal & Liverpool) 10. Walid Soliman (Egypt & Ahly)