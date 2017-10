En manque de temps de jeu à l'Atlético, Gameiro poussé vers la sortie ?

Qu’elle semble déjà loin, l’époque où Kevin Gameiro faisait fructifier son entente avec Antoine Griezmann pour s’ouvrir grand la porte de l’équipe de France.

Opéré d’une blessure au pubis en juin dernier, l’attaquant peine à retrouver du temps de jeu à l’Atlético de Madrid. Aucune titularisation et seulement 27 petites minutes de Liga dans les jambes : l’ancien Parisien a perdu son statut, alors que d’autres en ont profité pour le devancer dans la hiérarchie des attaquants.

Gameiro, cinquième attaquant des Colchoneros

Ainsi, Angel Correa, Fernando Torres et Luciano Vietto l’ont déclassé dans l’esprit de Diego Simeone, même si le technicien argentin a assuré le contraire. « Il a autant de chances de jouer que le reste de ses coéquipiers », avait-il confié en conférence de presse, le week-end dernier… alors qu’il l’avait écarté du groupe retenu pour affronter Chelsea en Ligue des Champions, quelques jours plus tôt. Et l’arrivée de Diego Costa, qui pourra être aligné au mois de janvier, ne devrait rien arranger.

En balance avec Vietto ?

Pire, les Colchoneros envisageraient même de se séparer du buteur de 30 ans, tant pour rester plus sereinement dans les clous du fair-play financier que pour réduire un groupe jugé trop épais, El Cholo préférant compter sur un noyau réduit de 15 ou 16 joueurs. Dans ce cadre, et selon les informations du journal espagnol AS, Gameiro ou Vietto sont en balance pour prendre la porte l’été prochain, mais le jeune attaquant argentin aurait désormais la préférence du staff. Son temps de jeu, beaucoup plus conséquent -4 apparitions en Liga, une titularisation en Ligue des Champions- en atteste.

La piste anglaise

Surtout qu’à ce jour, le joueur de Senlis aurait plusieurs prétendants de choix, au contraire de son coéquipier-rival. Selon The Daily Mirror, Everton songerait à s’offrir le Français, dont le contrat expire en juin 2020. Les Toffees ont véritablement souffert du départ de Romelu Lukaku à Manchester United, Sandro Ramirez ou Wayne Rooney, les deux attaquants recrutés cet été, n’ayant inscrit que deux buts depuis l’entame de la saison. Le média britannique a évoqué un transfert à 25 millions d’euros dès cet hiver. D’autres clubs pourraient, et devraient, se manifester d’ici-là.