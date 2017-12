Emmanuel Eboué: j'ai pensé au suicide, je suis ruiné, et bientôt SDF!

Il y a un peu plus de 10 ans, Emmanuel Eboué disputait la finale de la Ligue des Champions avec Arsenal, et nageait dans le luxe, grâce à ses performances.

Aujourd’hui, la situation est tout juste cauchemardesque pour l’ivoirien de 34 ans, criblé de dettes, et ruiné suite à son divorce.

L’homme, suspendu en mars 2016 pour non paiement de son agent, vit dans une modeste résidence à Londres, prend le métro, et pourrait même devenir SDF.

Il dort sur un matelas au sol, et son domicile pourrait être réquisitionné à tout moment plus se payer d’avocat et devrait prochainement être expulsé de chez lui. « Je suis dans ma maison, mais j’ai peur, explique-t-il au journal anglais. Je ne sais pas quand la police viendra. Parfois, je ferme les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l’intérieur. J’ai souffert pour acheter ma maison, mais j’ai maintenant peur. Je ne vais pas vendre mes vêtements ou vendre ce que j’ai. Je me battrai jusqu’à la fin parce que ce n’est pas juste. »

En Turquie, j’ai gagné huit millions d’euros (5,24 milliards de F CFA). J’ai envoyé sept millions (4,59 milliards) à ma femme pour nos enfants. Tout ce qu’elle me disait de signer, je signais. Je regarde en arrière et je dis « Emmanuel, tu as été naïf … pourquoi tu n’y as pas pensé avant? C’est dur. »

« Chaque jour, je lave mes jeans, mes vêtements, tout. Mes mains sont devenues dures comme si je travaillais dans une ferme. »

L’ancien de Galatasaray , qui a pensé un temps au suicide, n’a même plus revu ses trois enfants depuis six mois et n’a pas les moyens de s’offrir un avocat. « Je veux que Dieu me vienne en aide. Lui seul peut m’ôter ces pensées de mon esprit, confie-t-il au Mirror. Quand je vois Thierry Henry ou Dennis Bergkamp, je suis heureux pour eux, mais j’ai honte de ma propre situation. »

Il espère qu’Arsenal, son ancien club, lui vienne à l’aide en lui proposant un poste dans le staff, pour s’occuper des jeunes « J’accepterais de l’aide de n’importe où mais si mon ancien club veut m’aider, je serais très, très heureux. Peut-être que je pourrais aider les jeunes. »

Des supporters d’Arsenal ont par ailleurs manifesté leur soutien au joueur et espère que le club Londonien réagira favorablement à l’appel du pied d’Emmanuel Eboué.