Elims. CAN 2019 : Paul put satisfait, Kamara Ibrahima pas déçu

Ce samedi, le Sénégal est allé battre la Guinée Équatoriale sur le score d’un but à 0. Cependant, une image a marqué les spectateurs et fait le tour, ce sont les larmes de Sadio Mané à la fin de la rencontre. Aliou Cissé s’est prononcé sur les pleurs de son joueur. Le Sénégal a battu la Guinée Équatoriale sur le score d’un but à 0 pour le compte de la cinquième journée de la coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2019. Malgré la qualification et la victoire, Sadio Mané s’est effondré en larmes sur le terrain. En effet, la star sénégalaise, non-content de sa prestation sur le terrain de la Guinée Équatoriale, a explosé sur la pelouse. Les images des pleurs du joueur de Liverpool ont le tour du monde. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des lions de la Téranga s’est exprimé sur les larmes de Sadio Mané « c’est un compétiteur, il a toujours envie de faire de grosses performances, donc aujourd’hui, il n’était pas trop content de lui. Et c’est à ses coéquipiers qui sont autour de lui de l’aider et je suis sûr et certain qu’avec ça, on va retrouver le meilleur Sadio Mané en équipe nationale bien sûr. », a précisé Aliou Cissé.