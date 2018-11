Elims. CAN 2019 : le programme des matchs de la 5e journée

Dans le groupe B, le Maroc n'a pas encore validé son billet mais peut le faire en cas de victoire face au Cameroun. Les Lions de l'Atlas sont toujours sous la pression du Malawi, 3e du groupe avec 4 points.Le Gabon reçoit le Mali dans le choc du groupe C. Les deux équipes sont suivis par le Burundi au classement, qui rêve toujours d'une qualification à la phase finale. Le match Togo- Algérie sera aussi d'une importance capitale. Les deux équipes.D'autres chocs à suivre : Guinée-Côte d'Ivoire et Tunisie-Egypte ...Groupe A :Samedi 17 novembre :Guinée Equatoriale Vs SénégalDimanche 18 novembre :Madagascar Vs SoudanClassement : Sénégal 10 pts (qualifié), Madagascar 10 pts (qualifié), Guinée Equatoriale 3 pts, Soudan 0 ptGroupe B :Vendredi 16 novembre :Maroc Vs CamerounSamedi 17 novembre :Comores Vs MalawiClassement : Cameroun 8 pts, Maroc 7 pts, Malawi 4 pts, Comores 2 ptsGroupe C :Vendredi 16 novembre :Soudan du Sud Vs BurundiSamedi 17 novembre :Gabon Vs MaliClassement : Mali 8 pts, Gabon 7 pts, Burundi 6 pts, Soudan du Sud 0 ptGroupe D :Samedi 17 novembre :Gambie Vs BéninDimanche 18 novembre :Togo Vs AlgérieClassement : Algérie 7 pts, Bénin 7 pts, Togo 5 pts, Gambie 2 ptsGroupe E :Samedi 17 novembre :Afrique du Sud Vs NigeriaClassement : Nigeria 9 pts, Afrique du Sud 8 pts, Libye 4 pts, Seychelles 1 ptGroupe F :Dimanche 18 novembre :Ethiopie Vs GhanaKenya Vs Sierra LeoneClassement : Kenya 7 pts (4 m), Ethiopie 4 pts (4 m), Ghana 3 pts (2 m), Sierra Leone 3 pts (2 m)Groupe G :Dimanche 18 novembre :Congo Vs RD CongoLiberia Vs MozambiqueClassement : Zimbabwe 8 pts, RD Congo 5 pts, Congo 4 pts, Liberia 4 ptsGroupe H :Dimanche 18 novembre :Rwanda Vs CentrafriqueGuinée Vs Côte d'IvoireClassement : Guinée 10 pts, Côte d'Ivoire 7 pts, Centrafrique 4 pts, Rwanda 1 ptGroupe I :Dimanche 18 novembre :Angola Vs Burkina FasoMauritanie Vs BotswanaClassement : Mauritanie 9 pts, Burkina Faso 7 pts, Angola 6 pts, Botswana 1 ptGroupe J :Vendredi 16 novembre :Egypte 17h00 TunisieDimanche 18 novembre :Swaziland Vs NigerClassement : Tunisie 12 pts (qualifiée), Egypte 9 pts (qualifiée), Swaziland 1 pt, Niger 1 ptGroupe K :Samedi 17 novembre :Namibie Vs Guinée BissauDimanche 18 novembre :Mozambique Vs ZambieClassement : Guinée Bissau 7 pts, Namibie 7 pts, Mozambique 4 pts, Zambie 4 ptsGroupe L :Samedi 17 novembre :Ouganda Vs Cap-VertDimanche 18 novembre :Lesotho Vs TanzanieClassement : Ouganda 10 pts, Tanzanie 5 pts, Cap-Vert 4 pts, Lesotho 2 pts