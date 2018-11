Elims. CAN 2019 : deux nouveaux forfaits pour le Mali

La Guinée U23 a renversé la Mauritanie (2-1). El Hassen Teguedi a ouvert le score pour la Mauritanie à la 9e minute avant que le Syli U23 ne renverse la vapeur grâce à Maî Traoré (78e) et Daouda Camara (90e). De son côté la RD Congo a été accrochée par le Rwanda (0-0) tandis que le Kenya et l'Ethiopie se sont largement imposés respectivement l’Île Maurice (5-0) et la Somalie (4-0). Le Burundi a battu tranquillement la Tanzanie (2-0).Burundi 2-0 Tanzanie Ethiopie 4-0 Somalie Kenya 5-0 Maurice Rwanda 0-0 RD Congo Seychelles 1-1 Soudan Ouganda 1-0 Soudan du Sud Mauritanie 1-2 Guinée Guinée Equatoriale 1-1 Sao Tome e PrincipeCameroun-Tchad Ghana-Togo Mozambique-Eswatini Burkina Faso-NigerBotswana-Malawi La Libye et l’Angola sont déjà qualifiés suite aux forfaits de la Gambie et de la Namibie. Matchs retour les 18 et 20 novembre. Pour rappel, 13 sélections sont exemptées de ce premier tour : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe.