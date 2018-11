Eliminatoires CAN 2019 (J5): treize qualifiés connus !

Le Congo et la RDC se quittent sur un nul électrique !

Guinée-Côte d'Ivoire (1-1), un nul qui qualifie les Eléphants

L'Algérie se reprend au Togo (1-4) et se qualifie

L'Angola bat le Burkina Faso (2-1) et lui complique la vie

La Mauritanie se défait du Botswana (2-1) et assure son billet

Ci-après les 13 premiers qualifiés pour la CAN 2019:

1) 🇨🇲

2) 🇨🇮

3) 🇬🇳

4) 🇲🇦 Maroc

5) 🇲🇻 Mauritanie

6) 🇪🇬 Égypte

7) 🇹🇳 Tunisie

8) 🇲🇱 Mali

9) 🇩🇿 Algérie

10) 🇳🇬 Nigeria

11) 🇸🇳 Sénégal

12) 🇲🇬 Madagascar

13) 🇺🇬 Ouganda

Ci-après en détails, le point complet des résultats:Très attendu, le derby des deux pays riverains du majestueux fleuve Congo a accouché d'un match nul (1-1) entre les Diables Rouges et les Léopards, dimanche au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville.Interrompue plus de quarante minutes après la mi-temps en raison de pluies torrentielles, la rencontre s'est décidée en première période. Sous le déluge, Britt Assombalanga (25eme) avait vu Thievy Bifouma lui répondre (38eme). Les deux équipes ont été ensuite incapables de se départager durant le second acte.A force de collectionner les matchs nuls, les Léopards font du surplace dans ce groupe qui paraissait largement à leur portée. Une situation dont n'a pas su profiter le Zimbabwe qui s'est incliné en fin de match sur le terrain du Liberia (1-0) et qui a ainsi relancé complètement la donne dans ce groupe.La 6ème et dernière journée, en mars prochain, promet des étincelles, avec au programme les rencontres Zimbabwe-Congo et RDC-Liberia. Les deux équipes anglophones n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier, tandis que les deux Congo devront s'imposer.1. Zimbabwe, 8 pts (+3).2. Liberia, 7 pts (-3).3. RD Congo, 6 pts (+1).4. Congo, 5 pts (-1).Présentée comme explosive, cette rencontre entre la Guinée et la Côte d’Ivoire avait été vidée en grande partie de sa tension par le nul de l’après-midi entre le Rwanda et la Centrafrique (2-2). Un résultat qui qualifiait le Syli national et mettait les Eléphants à un point de toute mauvaise surprise.L’histoire retiendra que l’Auxerrois Mohamed Yattara a ouvert la marque en portant son total à dix buts en sélection (11eme), et que l’ancien Niçois Jean-Michaël Seri a lui égalisé (21eme), retrouvant le chemin des filets trois ans et un jour après sa première réalisation sous le maillot national.1. Guinée, 10 pts (+4).2. Côte d’Ivoire, 7 pts (+4).3. Centrafrique, 5 pts (-4).4. Rwanda, 2 pts (-4).L'Algérie s'est qualifiée pour la CAN 2019, en allant s'imposer au Togo (1-4) dimanche. Bien entrés dans le match, les Fennecs prenaient rapidement l'ascendant. >> Le résumé complet de la rencontre 1. Algérie, 10 pts (+2).2 Bénin, 7 pts (-2).3. Gambie, 5 pts (0),Togo, 5 pts (-3).L'Angola a disposé du Burkina Faso (2-1), dimanche à Luanda pour le compte de la 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019. Dans l'obligation de gagner pour demeurer dans la course, les Palancas Negras ont trouvé la faille dans le temps additionnel de la première période par Mateus Galiano (45eme+1).Déjà auteur d'une pareille performance face à la Mauritanie le mois dernier, l'attaquant d'Arouca a signé un doublé au retour des vestiaires (57eme). La réduction du score d'Issoufou Dayo (69eme) a remis les Etalons dans le match, mais les hommes de Paulo Duarte n'ont pas réussi à égaliser.Cette victoire permet aux hôtes de dépasser leurs adversaires du jour au classement de ce groupe I:1. Mauritanie, 9 pts (+1).2. Angola, 9 pts (+2).3.Burkina Faso, 7 pts (+2).4. Botswana, 1 pt (-5).C'est une nuit de fête qui s'annonce en Mauritanie. L'un de ses héros sera Ismaël Diakité. En marquant le but de la victoire à la 84eme minute de la rencontre, dimanche face au Botswana (2-1), l'attaquant de l'Union Sportive de Tataouine a permis aux Mourabitounes de se qualifier pour la première CAN de leur histoire.Surpris dès l'entame par Keeagile Kobe (3eme), les hommes de Corentin Martins ont égalisé par El Hacen El Id (19eme), avant de s'imposer en fin de rencontre.Avec quatre victoires en cinq matchs, la Mauritanie n'a pas volé cette première participation à une phase finale.1. Mauritanie, 12 pts (+2).2. Angola, 9 pts (+2).3.Burkina Faso, 7 pts (+2).4. Botswana, 1 pt (-6).CamerounCôte d'IvoireGuinée