Eliaquim Mangala (Manchester City) en Serie A ?

45 équipes sont en lice pour le premier tour aller de la Coupe de la CAF 2018-19 qui se jouera les mardi 27 et mercredi 28 novembre 2018. Elles devaient être une de plus mais la fédération camerounaise n'ayant pas communiqué dans les délais le nom de sa deuxième équipe, l'Ashanti Kotoko de Kumasi entrera en compétition en seizième de finale. Huit équipes sont directement qualifiées pour le second tour : les Egyptiens d'Al Masry et du Zamalek, les Libyens d'Al Ahly Tripoli, les Marocains du Raja de Casablanca, les Ougandais du Kampala CCC, les Soudanais d'Al Hilal Obeid et les Tunisiens de l'Etoile du Sahel et du CS Sfaxien. Ces deux derniers clubs sont d'ailleurs les seuls à figurer au palmarès de la Coupe de la Confédération depuis 2004, année de sa création.Nouakchott Kings (Mtn) - Stade Abidjan (Civ) Al Ahly Shendy (Sud) - Nyuki (Cod) Petro Luanda (Ang) - Orapa (Bod) CotonTchad (Tch) - Gomido (Tog) Hassania Agadir (Mar) - Garde Nationale (Nig) Génération Foot (Sen) - Djoliba (Mli) Bel-Abbes (Alg) - LISCR (Lbr) Enugu Rangers (Ngr) - Defence Force (Eth) Salitas (Bur) - Wakriya (Gui) Mtibwa Sugar (Tan) - Northern Dynamo (Sey) Motema Pembe (Cod) - Anges Fatima (Rca) San-Pedro (Civ) - Armed Forces (Gam) CMS (Gab) - Silver Strikers (Maw) Kaizer Chiefs (Rsa) - Zimamoto (Zan) Elgeco Plus (Mad) - Deportivo Unidad (Geq) Miracle (Com) - Al Ittihad (Lby) New Star (Cmr) - Vital'O (Bdi) Kariobangi Sharks (Ken) - Arta/Solar7 (Dji) Ashanti Kotoko (Gha) - pas désigné (Cmr) Free State Stars (Rsa) - Mukura Victory (Rwa) Green Eagles (Zam) - Young Buffaloes (Esw) Hussein Dey (Alg) - Diables Noirs (Cgo) Green Buffaloes (Zam) - Al Merreikh Juba (Ssd)