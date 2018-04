Egypte - Droits d'image : Mohamed Salah tacle la Fédération égyptienne

Mohamed Salah se trouve en conflit avec la Fédération égyptienne de football. Au cœur du litige, les droits d'image de l'attaquant.

Mohamed Salah se trouve actuellement en litige avec la Fédération égyptienne de football. A moins de deux mois de la Coupe du Monde 2018, qui verra les Pharaons faire leur retour en phase finale après vingt-huit ans d’absence, l’instance utilise l’image de l’attaquant sur l’avion de l’équipe nationale au milieu de divers sponsors dont WE, opérateur de téléphonie mobile. Problème : l’intéressé est sous contrat avec Vodafone, une compagnie concurrente. Selon le site Almustaqbal, une clause dudit contrat prévoirait le paiement d’une amende 100 millions de livres égyptiennes (4,6 M€) par la Fédération, somme que cette dernière refuserait pour l’instant d’acquitter. On comprend donc mieux le message posté sur Twitter par Mohamed Salah. « Malheureusement la façon dont tout cela est géré est une grosse insulte envers moi. J’espérais que ça se réglerait de façon plus classe », a écrit le joueur de Liverpool.

« Un problème très sérieux avec la Fédération égyptienne de football »

Agent et avocat du joueur, Ramy Abbas s’est fait plus menaçant encore via le même réseau social. « Nous avons un problème très sérieux avec la Fédération égyptienne de football. Toute utilisation non autorisée des droits d’image doit être sévèrement punie. Toutes les options sont sur la table », a indiqué le conseiller, avant d’étayer son mécontentement. « Nous n’avons pas été contactés pour résoudre ce problème ! Rien ! Quel est le plan ?! Nous voyons juste de plus en plus de panneaux d’affichage et d’annonces qui font surface et que nous n’avons jamais autorisés. Quel effet pensent-ils que cela a ? Un bon ?! Mais le temps presse… Ils n’ont pas l’air intéressés et ne donnent pas l’impression de s’en soucier. » Voilà qui vient quelque peu empoisonner l’atmosphère autour des Pharaons d’Egypte à six semaines de leur entrée en lice au Mondial en Russie.