Edouard Mendy : "Mon objectif, c’est de participer à cette CAN"

Quelques jours seulement après avoir mis fin à sa carrière de footballeur, l'ancien capitaine des Éléphants a livré des secrets sur son parcours en 25 questions et réponses à Fratmat. Nous vous avons concocté les passages les plus marquants :Oui, c’est un jour important pour moi. Après 20 années de carrière, c’est ce jour que j’annonce l’arrêt de ma présence sur les pelouses. Cela mérite que je marque le coup pour tous les gens, les fans, les supporters qui m’ont soutenu pendant toutes ces années.Je suis fier de la carrière que j’ai eue et de tout ce que j’ai pu apprendre dans les différents pays où j’ai été amené à évoluer. C’est le moment idéal pour arrêter. Je pense avoir bouclé la boucle ; commencer en temps qu’amateur, éclore tard et passer près de 20 ans à évoluer dans des stades, tous plus beaux les uns que les autres, m’a beaucoup apporté. Et cette dernière expérience à Phœnix était pour moi une manière de boucler la boucle, car je pense qu’il n’y a pas de hasard dans la vie. Le football m’a tellement donné, qu’à la fin de cette magnifique carrière, me retrouver pendant deux ans face à de jeunes joueurs tous assoiffés de réussite est comme un clin d’œil à mes débuts dans le milieu.Le social comme vous avez pu vous en rendre compte depuis des années est quelque chose qui me tient à cœur. Notre Fondation amplifie ses actions tant sur le plan Médical avec la clinique mobile qui a déjà fait plus de 5 000 dépistages cardiaques en partenariat avec l’ICA et le Heart Fund mais aussi sur le plan de l’Education avec l’ouverture de l’école préscolaire et primaire de 7 classes que nous avons construite et inaugurée dans la localité de Pokoukouamékro, dans la région de Gagnoa en début d’année 2018. Plus récemment, des ordinateurs ont été offerts à l’école de Vitré 1, dans la commune de Bassam. Toutes ces actions ont débuté en 2007 en Côte d’Ivoire. L’idée est de les dupliquer le plus possible dans toute le Pays avec l’aide de partenaires internationaux mais surtout locaux.Avec la sélection, il y a eu une vraie force et de l’engouement pour tout le peuple ivoirien, uni pour une seule cause. Notre équipe nationale avait fière allure. Elle en imposait partout où elle jouait. On avait déjà cet héritage d’une grande nation africaine de football grâce à la génération Ben Badi, Gouaméné, Fofana Gadji Céli... Et notre génération a réussi à pousser un peu plus le football ivoirien. Il y a avait Kolo, Yaya, Zokora… Je pense qu’il y a eu des choses magnifiques et magiques que le peuple ivoirien gardera toujours en mémoire. En sélection ou en club, les sensations peuvent être différentes. Mais, le goût de la victoire est identique à tous les niveaux.Il y a des matchs, des victoires, des qualifications qui ne valent pas plus que la paix, l’harmonie entre les hommes et les peuples. Oui, à ce moment-là, il y a eu une onde positive sur nous tous : Cyril Domoraud, Kouassi Blaise Copa, Aruna ... Nous venions tous de comprendre que nous pouvions aider au bonheur des ivoiriens… Entre 2005 et 2006, il y a eu ces deux matchs historiques (Défaite 2-3 à Abidjan aux éliminatoires du Mondial et victoire aux tirs au but ¼ finale de Can) contre le Cameroun. Avec du recul aujourd’hui, comment vivez-vous cette rivalité entre les pays et entre Samuel Eto’o et vous ? C’est vrai que les supporters des deux pays alimentaient tout le temps ce débat. On avait conscience de cette rivalité qui était beaucoup plus celle de la fierté et de l’orgueil d’appartenance. Chaque supporter se reconnaissait en son joueur. Mais moi, je me focalisais beaucoup plus sur le jeu et sur cette qualification pour le premier Mondial de notre histoire et nous étions aussi à la première phase-finale de Can pour cette génération. Cette rivalité était seulement sportive et le seul rapport de force qui m’intéressait, était de renverser la tendance que présentait l’équipe du Cameroun comme la meilleure de tout le continent. On les a faits plier, très difficilement mais avec du recul je pense que cela à contribuer à créer un vrai déclic pour notre génération et à nous inculquer une vraie force de caractère.Ce sont les deux à la fois. J’avoue que celle de 2012, m’a beaucoup plus marqué. Parce qu’on avait la meilleure défense et attaque du tournoi. Et on la perd aux tirs au but face à la Zambie. Ce qui m’a peiné c’est qu’il y avait une vraie harmonie et solidarité au sein de l’équipe et ce qui a intensifié mon regret, c’est une dame qui me croise à Abidjan après une séance d’entraînement au stade ; Elle accourt et vient vers moi et d’une manière complice « Drogba, merci pour le penalty manqué. » Comme ci j’avais fait exprès de rater mon tir au but. Cela m’a tellement vexé de voir que les Ivoiriens pouvaient penser que j’ai pu manquer ce penalty de manière volontaire ! Moi, fier capitaine de cette équipe et qui courait après ce titre depuis des années... Comme quoi à force de tout politiser, de telles absurdités finissent par être pensées. J’essaie de me consoler en me disant que ce match là, on aurait pu le jouer pendant des jours. Peut-être qu’on ne l’aurait jamais gagné. Ce n’était pas pour nous, tout simplement.Non, ce n’était pas prévu. Je n’ai pas arrêté ma carrière internationale parce que j’avais été mis sur le banc au Brésil. D’ailleurs, ma carrière je l’ai commencée sur un banc de touche au mans et plus tard à Chelsea, même à mes plus belles heures, j’ai déjà été sur le banc et aucun entraîneur n’a eu à se plaindre d’un éventuel mécontentement de ma part. Par contre, il y a certaines valeurs qui me sont chères. Le respect de la personne, le respect de la hiérarchie. Et je peux même dire aussi, le respect de la santé physique de l’homme. Pour moi, quand tu enfreins ces valeurs qui me sont très chères, c’est que ma présence dérange. Ma décision a été prise à ce moment là. Ma santé physique avant tout !!!Je pense que le coach n’avait pas pris la décision seule, ça m’a permis de voir le vrai visage de nombreuses personnes et j’en remercie le Seigneur. Je ne suis pas là pour soulever la polémique en indexant telle ou telle personne mais j’ai trouvé cela dommage à l’époque : ce manque de classe, de respect, pour quelqu’un qui je pense, à apporter en toute humilité, un minimum à sa nation.