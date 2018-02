Eden Hazard meilleur dribbleur d’Europe devant Lionel Messi et Neymar !

D’après les chiffres fournis par le Centre International d’Étude du sport (CIES), Eden Hazard est le meilleur dribbleur des cinq grands championnats européens.

La star belge est arrivée en tête lorsque les calculs ont été faits en utilisant une formule qui multipliait le nombre moyen de dribbles par partie avec le pourcentage de dribbles réussis.

Selon les données, Hazard obtient en moyenne 6,4 dribbles réussis chaque 90 minutes, avec 75% de ses dribbles se terminant par un résultat positif comme une passe à un coéquipier, un tir ou un but. Alors que Neymar a seulement 62 % de réussite (tout comme Lionel Messi).

New @CIES_Football Weekly Post lists the 100 best dribblers in the big-5 leagues; three players stand out: 1. @hazardeden10 2. @neymarjr 3. Messi, full table at https://t.co/7BweI2VEVz pic.twitter.com/bypQCBDhA6

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 26 février 2018