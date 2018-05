Ecosse - Rangers : Steven Gerrard nommé entraîneur

C'est officiel, Steven Gerrard est le nouvel entraîneur des Rangers. L'ancien milieu de terrain de Liverpool s'est engagé pour quatre ans avec le club de Glasgow.

Trois jours après le limogeage de Graeme Murty, les Rangers n’ont pas traîné. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la nomination de Steven Gerrard au poste d’entraîneur du club de Glasgow a été officialisée ce vendredi après-midi. L’ancien joueur de Liverpool a signé un contrat de quatre ans en faveur de l’actuel troisième du championnat écossais. Il débutera sa mission cet été, à l’issue de la saison en cours. « C’est un honneur de devenir l’entraîneur des Rangers. J’ai un énorme respect pour ce club, son histoire et ses traditions. Je suis impatient de débuter cette nouvelle aventure », s’est félicité l’ex-international anglais, qui a effectué ses galons d’entraîneur à la tête des U18 de Liverpool. Le staff de Steven Gerrard aux Rangers sera dévoilé plus tard, a précisé le club écossais. Le prochain Old Firm, entre les Rangers de Steven Gerrard, et le Celtic de Brendan Rodgers, s’annonce passionnant !