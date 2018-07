Ecosse - Glasgow Rangers : Umar Sadiq (AS Rome) débarque en prêt

Umar Sadiq, l'attaquant nigérian, est prêté aux Glasgow Rangers par l'AS Rome.

Déjà prêté au Torino et au NAC Breda la saison passée, Umar Sadiq va de nouveau quitter l’AS Rome en prêt cet été, direction les Glasgow Rangers. L’attaquant nigérian de 21 ans devient la neuvième recrue estivale du club coaché par Steven Gerrard.

📝 Umar Sadiq becomes #RangersFC's ninth summer signing, joining on loan from @ASRomaEN. Here are his 2017/18 season stats from his loan spells at @NACnl and @TorinoFC_1906. #SPFL #LetsGo pic.twitter.com/hMgNjZeCHU

— StatZone (@StatZoneSports) 11 juillet 2018