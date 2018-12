Dries Mertens et José Callejon (Naples) à l’heure du choix

S'il a inscrit la bagatelle de 364 buts en matches officiels, clubs et sélection confondus, le quotidien Nice-Matin lui a demandé d’en choisir l’un d’eux... « Le plus important, c’est en finale de la Ligue des Champions, en 2012 avec Chelsea. Mais le plus beau... Mon Dieu. J’aime beaucoup celui contre Liverpool avec les Blues : contrôle poitrine et volée du gauche. Celui contre Everton, avec la Côte d’Ivoire contre le Malawi qui était vraiment pas mal. Pfff, on pourrait passer beaucoup de temps car je peux tous les citer, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Je me souviens de tous mes buts et des passeurs aussi », a ainsi déclaré Didier Drogba.