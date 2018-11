Bundesliga: Dans un Klassiker complètement fou, Dortmund renverse le Bayern Munich

Liga : L'Atlético au bout du suspense face à Bilbao

Serie A : Naples se sort du bourbier génois



Ligue 1 : Saint-Etienne donne une leçon d'efficacité à Reims et se rapproche du podium

CAN 2019 - Algérie : Les 25 pour le Togo, Bentaleb écarté, Belaïli rappelé

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:Ce Borussia a de la ressource ! Samedi au Signal Iduna Park, Dortmund a remporté le Klassiker en renversant le Bayern Munich (3-2) au terme d'un match complètement fou et fait la très belle opération du jour en Bundesliga. >> Le résumé complet de la rencontre Le public du Wanda Metropolitano a vécu des émotions à la pelle samedi soir. Mené deux fois, l'Atlético Madrid a trouvé les ressources pour renverser l'Athletic Bilbao (3-2) et empoché trois points précieux dans la course aux premières places en Liga. >> Le résumé complet de la rencontre Quatre jours après son match nul contre le PSG en Ligue des Champions (1-1), Naples a retrouvé le chemin de la victoire. Cette fois en championnat et à l’extérieur, sur la pelouse du Genoa (1-2).L’issue aurait pu être plus délicate pour les hommes de Carlo Ancelotti puisque ce sont les locaux qui ont ouvert le score en début de partie sur une tête de l’attaquant ivoirien Christian Kouamé (20eme). >> Le résumé complet de la rencontre Après six matchs de championnat sans défaite, la belle série du Stade de Reims a pris fin dans le Chaudron samedi soir. Non pas que les Rémois sont tombés sur bien plus forts qu’eux, mais plutôt que les joueurs de Saint-Etienne ont fait preuve d’une efficacité clinique.Un but de la tête dès les premières secondes de la rencontre, puis une frappe croisée de Wahbi Khazri ont suffi au bonheur de Stéphanois décevants dans le jeu en première période, puis maîtres de leur sujet au retour des vestiaires. >> Le résumé complet de la rencontre Djamel Belmadi a fait ses choix. A huit jours du déplacement au Togo, potentiellement décisif en vue de la qualification pour la CAN 2019, le sélectionneur de l'Algérie a communiqué samedi sa liste de 25 joueurs.Par rapport à son groupe du mois dernier, le boss des Fennecs a décidé de faire du ménage en milieu de terrain. Très décevant au Bénin, Nabil Bentaleb (Schalke 04) est écarté. Rachid Ghezzal (Leicester City) et Adlène Guedioura (Nottingham Forest) subissent le même sort. Ishak Belfodil, en forme avec Hoffenheim, fait les frais du retour d'Islam Slimani, tandis qu'Hilal Soudani, toujours sur le flanc, manque une nouvelle fois à l'appel.Outre le retour d'Alexandre Oukidja dans les buts, d'Ilias Hassani et de Mehdi Zeffane en défense (notamment pour compenser la suspension d'Aïssa Mandi), les innovations sont à rechercher du côté des joueurs locaux, puisque les usmistes Oussama Chita et Abderrahmane Meziane sont convoqués pour la première fois.Rais M’bolhi (Al-Ittifak, Arabie saoudite), Mustapha Zeghba (ES Sétif), Azzedine Doukha (Al-Raed, Arabie Saoudite), Alexandre Oukidja (Metz, France).Aissa Mandi (Bétis Séville, Espagne), Ramy Bensebaini (Rennes, France), Mohamed Farés (SPAL, Italie), Rafik Halliche (Moreirense, Portugal), Mehdi Jean Tahrat (Lens, France), Youcef Atal (Nice, France), Djamel-Eddine Benlamri (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Mehdi Zeffane (Rennes, France), Ilias Hassani (Cherno More Varna, Bulgarie).Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie), Saphir Taider (Impact Montréal, Canada), Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal), Riyad Mahrez (Manchester City, Angleterre), Adam Ounas (Naples, Italie), Ismaïl Bennacer (Empoli, Italie), Oussama Chita (USM Alger).Islam Slimani (Fenerbahçe, Turquie), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Yassine Benzia (Fenerbahçe, Turquie), Abderrahmane Meziane (USM Alger), Youcef Belaïli (ES Tunis, Tunisie).