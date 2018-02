Dopage : Nasri encourt une lourde suspension

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Antalyaspor, Samir Nasri devrait écoper d'un an de suspension pour dopage de la part de l'UEFA.

Samir Nasri ne devrait pas revenir jouer en Europe de sitôt. Libre depuis la rupture de son contrat avec Antalyaspor le 31 janvier dernier, le joueur formé à l’Olympique de Marseille serait en effet, selon Marca, sous le coup d’une suspension d’un an infligée par l’UEFA. La raison : le milieu français aurait reçu des vitamines par injection en décembre 2016, alors qu’il portait les couleurs du FC Séville. Une pratique assimilée à du dopage et ayant fait l’objet d’une enquête de la part de l’agence mondiale antidopage (ainsi que de l’agence espagnole) en 2017. D’après le quotidien, la décision de la commission de la discipline de l’UEFA devrait être rendue lundi prochain. Si cette sanction venait à être confirmée, Nasri n’aurait donc pas la possibilité de s’engager avec un club européen, et cela pendant une année entière. Impossible, dès lors, de rejoindre Las Palmas, avec lequel l’ancien Mancunien aurait récemment été en contacts.