DNCG : Jean-Marc Mickeler est le nouveau président

Jean-Marc Mickeler a été élu président de la DNCG ce mardi. Il succède à Henri Tcheng, dont il était le vice-président.

La DNCG a un nouveau président. Ce mardi, la LFP a annoncé l’élection pour un mandat de quatre ans de Jean-Marc Mickeler. Âgé de 47 ans, il était jusqu’à président le vice-président de l’instance, et succède à Henri Tcheng. Jean-Marc Mickeler est membre de l’instance de contrôle financier des clubs professionnels depuis 2006. « Dans ce contexte où les opérations sont de plus en plus complexes, nous nous emploierons à renforcer notre rôle de prévention auprès des clubs et à garantir des championnats sains financièrement, explique-t-il dans un communiqué. A cette fin, la DNCG a vu récemment son pouvoir de contrôle étendu aux opérations de changements d’actionnaires et aux opérations réalisées par les agents sportifs, qu’elle s’attachera à mettre en œuvre avec tout le professionnalisme, l’indépendance d’appréciation et la rigueur nécessaires. »