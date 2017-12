Djurgardens IF : Clap de fin pour Kim Källström

Après une dernière expérience en Suède, Kim Källström, l’ancien milieu de terrain de Rennes et de Lyon, a décidé de prendre sa retraite.

Agé de trente-cinq ans, Kim Källström a choisi de prendre sa retraite. Après une dernière expérience avec Djurgardens IF, le milieu de terrain international suédois (131 sélections) a décidé de raccrocher les crampons. Passé par Lyon et par Rennes du côté de Lille, le natif de Sandviken a officialisé son choix ce vendredi. « Je me sens incroyable fier et heureux, a indiqué en conférence de presse celui qui a aussi porté les couleurs du Grasshopper Zurich, du Spartak Moscou et d’Arsenal. J’ai beaucoup vécu. Je suis assis ici comme un homme très reconnaissant aujourd’hui. »