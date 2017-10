Divers : Fin de carrière pour G.Lacombe

Malgré un titre de champion olympique en 1984, on ne se souviendra pas de Guy Lacombe l’attaquant, mais plutôt de l’entraîneur.

Une seconde carrière entamée en 1990 et que l’Aveyronnais de 62 ans vient de refermer après quatre années passées à la FFF, au sein de la Direction technique nationale. De Guy Lacombe, on retiendra évidemment cette moustache qui ne l’a jamais abandonnée. Mais aussi quelques grands moments. A la formation de l’AS Cannes où il a débuté, d’abord. Zinedine Zidane, Johan Micoud ou encore Patrick Vieira sont passés entre ses mains. En 1995, c’est là-bas qu’il découvrira le rôle d’entraîneur d’une équipe professionnelle. A Toulouse, l’expérience est amère et ne dure quelques mois en 1998, avant la révélation au grand public du côté de Guingamp.

Guingamp puis Sochaux pour devenir une référence

En trois saisons en Bretagne, Guy Lacombe fait monter l’En Avant en première division et le maintient à deux reprises malgré un budget très limité, en partie grâce à l’éclosion de joueurs encore méconnus, comme Florent Malouda et Didier Drogba. Cette réussite lui permet de rejoindre Sochaux en 2002, où il prend la succession de Jean Fernandez. Dans le Doubs, « Moustache » écrit les plus belles lignes de sa carrière de coach. S’appuyant sur l’excellent travail de son prédécesseur, Lacombe polit une génération talentueuse, incarnée par Benoît Pedretti, Pierre-Alain Frau et Jérémy Mathieu, à laquelle il ajoute quelques individualités à leur meilleur niveau, comme Mickaël Pagis, Wilson Oruma et Teddy Richert. De son passage au FCSM, on retiendra deux finales de Coupe de la Ligue, dont une remportée en 2004, le premier trophée du club franc-comtois depuis 66 ans. Mais aussi deux cinquièmes places en Ligue 1, et une campagne européenne mémorable avec un exploit contre Dortmund, balayé 4-0 à Bonal.

Après Sochaux, l’absence de confirmation

Ses relations parfois tendues avec Jean-Claude Plessis précipitent son départ à l’été 2005. Il rebondit quelques mois plus tard sur le banc du PSG, où il remplace Laurent Fournier. A Paris, Lacombe remporte une Coupe de France en 2006, mais ne peut empêcher des résultats médiocres en championnat et des tensions avec certains cadres comme Jérôme Rothen et Vikash Dhorasoo. Débarqué début 2007, l’Aveyronnais part à Rennes. Pour ce retour en Bretagne, ses résultats sont bons, mais la fin de son passage est ternie par une défaite en finale de la Coupe de France contre Guingamp en 2009. La suite, à Monaco (2009-11), est délicate et symbolise le déclin de l’ancien attaquant. Après un court passage aux Emirats, il entre à la FFF comme entraîneur national et responsable de la formation des cadres techniques. Pour la petite histoire, c’est encore lui qui formera Zinedine Zidane à son nouveau métier d’entraîneur. Place à la retraite pour Lacombe, qui cède son poste à Philippe Montanier.