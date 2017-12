Dimitar Berbatov: «Ronaldo est brillant, mais Messi est le plus grand ! »

Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Une question posée sans cesse à tous les acteurs du sport roi. Si la super star du Real Madrid a remporté son quatrième Ballon d’Or l’année dernière, le numéro 10 Blaugrana en compte pour sa part cinq. La lutte fait rage entre ceux qui sont incontestablement les deux meilleurs footballeurs de la planète depuis plusieurs saisons.

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Dimitar Berbatov a été invité à départager les deux vedettes du ballon rond. Bien qu’il admire son ancien partenaire lusitanien, l’ex canonnier des Red Devils (149 matches et 56 buts entre 2008 et 2012) place son grand rival Lionel Messi un cran au-dessus :

« Messi est le put**n de meilleur de tous les temps » a déclaré Berbatov dans un entretien accordé à ESPN avant d’ajouter « Cristiano est brillant, mais Messi est plus mon type de joueur. Il voit le jeu si clairement. Il peut marquer, créer, c’est un joueur complet, le meilleur de tous les temps probablement. Si vous demandez à quelqu’un de plus vieux que moi, il dira Pelé, Maradona, Puskas ou Di Stefano. Mais pour ma génération, c’est Messi ou Ronaldo. Ils sont pratiquement égaux, mais quelque chose en Messi me donne envie de hurler : ‘Messi ! Messi ! Messi !’ quand je regarde Barcelone à la télévision » conclut l’homme aux 48 réalisations avec la Bulgarie.

Dimi Berbatov has had his say on the Messi v Ronaldo debate… Thoughts? pic.twitter.com/HTYrcr3jhs — Footy Accumulators (@FootyAccums) 26 octobre 2017