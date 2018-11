Diego Carlos se plaint de l'arbitre

Après avoir buté sur la défense nantaise pendant 70 minutes, Saint-Etienne a fini par être récompensé de sa domination et décroché sa victoire la plus large de la saison (3-0). Les Verts pointent ainsi à la 5eme du classement de L1, à égalité de points avec Montpellier et Lille.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (15eme journée) / SAINT-ETIENNE – NANTES : 3-0

Saint-Etienne

Nantes

L’ASSE a bien fini une semaine où elle n’avait jusqu’alors pas toujours obtenu ce qu’elle méritait. Battue à Lyon dans le derby malgré une excellente première période (1-0) et éliminée à Nîmes en Coupe de la Ligue après avoir jusqu’à la 90eme minute (1-1, 4-2 TAB), elle a dominé Nantes ce vendredi en ouverture de la 15eme journée de L1 (3-0). Là encore, elle a longtemps cru qu’elle ne serait pas récompensée de son investissement et de ses efforts pour faire le jeu, face à des Canaris qui étaient clairement venus à Geoffroy-Guichard pour espérer en ramener un point. Un cynisme qui a tenu la baraque pendant 70 minutes, avant que tout ne s’effondre une fois que Robert Beric, auteur de son 2eme but en trois jours après avoir passé six mois sans marque, a trouvé la faille.Avant cela, les Verts avaient tenu le ballon dans des proportions énormes (65% de possession) sans parvenir à se créer d’occasions franches. Ils butaient sur un bloc nantais imperméable et n’avaient pas cadré une seule frappe à la pause. Ils n’avaient néanmoins pas vraiment à craindre les contres de Nantais incapables d’enchaîner trois passes et de sortir proprement les ballons. Même le léger mieux des visiteurs au retour des vestiaires n’a pas foncièrement changé la physionomie du match, parce qu’il n’a tenu qu’un petit quart d’heure. Au fil des minutes, quand les Canaris ont perdu pied physiquement, les espaces se sont ouverts. Une fois le tableau d’affichage débloqué, ils ont ensuite lâché dans la tête, avec deux buts concédés sur coups de pied arrêtés. L’effet Vahid s’estompe avant la réception de Marseille mercredi, avec deux points pris sur les trois dernières journées, après une série de quatre victoires de rang. L’ASSE se replace, elle, dans le haut du tableau. Elle retrouve le Top 5 et compte le même nombre de points que Montpellier et Lille. Une position de chasseuse qui a tout pour lui convenir.Récupération haute de Fabio dans les pieds de Cabella. Kwateng trouve ensuite Ab.Touré, qui sert involontairement Sala sur son contrôle raté. Dans un angle fermé, l’attaquant nantais déclenche une splendide frappe enroulée qui frôle la lucarne gauche de Ruffier, qui semblait sur la trajectoire du ballon.Servi entre les lignes par Selnaes, Khazri se retourne sur son contrôle et délivre un ballon parfait pour Cabella dans le dos de la défense nantaise. Mais le numéro 7 stéphanois se trompe de geste au point de penalty et sa reprise du gauche mal maîtrisée passe largement au-dessus.Sur son premier ballon, Dupé se fait une énorme frayeur. Il l’a dans les mains et le pose pour relancer au pied. Mais au moment de dégager, il est contré par Khazri et le ballon file dans le but vide. Mais l’arbitre signale logiquement une main de l’international tunisien.Servi dans la surface stéphanoise, Boschilia repique sur son pied gauche et enroule un tir vicieux que Ruffier repousse proprement après rebond. Sur la contre-attaque, Cabella se joue de Pallois avec un contre favorable et centre au second poteau pour Khazri. Ce dernier est trop court pour cadrer sa reprise de la tête.Khazri résiste à Ab.Touré et trouve une passe en profondeur parfaite pour Debuchy. Lâché par Waris, blessé en plein action, le latéral des Verts se jouent de Pallois et s’arrache pour devancer la sortie de Dupé. Mais sa frappe bute sur le gardien nantais, qui dévie en corner.Coup-franc intéressant pour Nantes suite à une faute de Cabella. Dans une position excentre sur la gauche, Lima centre vers le second poteau, où Pallois est libre de tout marquage. Aux six mètres, le défenseur nantais ne cadre pas sa tête. Quelle énorme occasion vendangée par les Canaris !Sur un pas, Khazri lance G.Silva d’un petit ballon dans le dos de la défense nantaise. Le latéral brésilien devance Boschilia et se jette pour lober Dupé. Beric est trop court pour pousser le cuir dans le but vide et ça frôle le poteau gauche de la cage nantaise.Touche pour Saint-Etienne sur la droite. Debuchy sert Salibur, qui se joue de Lima d’un double contact, avant d’envoyer un centre parfait dans le dos de Diego Carlos et dans une zone où Dupé ne peut intervenir. Seul aux six mètres, Beric conclut d’une tête piquée bien placée.Coup-franc pour Saint-Etienne pour une faute de Lima sur Salibur. Dans une position excentrée sur la gauche, à près de 25 mètres, Khazri enroule parfaitement sa frappe surpuissante et ne laisse aucune chance à Dupé. Un petit bijou.Corner pour Saint-Etienne. De la droite, Salibur le tire sortant et Kolodziejczak est seul au point de penalty pour reprendre dans le dos de Pallois, trop court pour intervenir. La tête décroisée de l’ancien Niçois loge le ballon dans le petit filet.Aligné en faux 9, KHAZRI a donné bien du fil à retordre à une charnière nantaise qu’il s’est évertué à fuir la plupart du temps. De loin le joueur offensif le plus juste sur la rencontre chez les Verts, son jeu dos au but et ses inspirations ont mis l’ASSE dans le bon sens. Il ne lui a manqué qu’un but ou une passe décisive pour couronner sa prestation, c’est venu d’un maître coup-franc juste avant de sortir.Entré peu avant la pause, au relais d’un Hamouma auteur d’une bonne première période avant de sortir sur blessure, SALIBUR a apporté le petit truc en plus qui manquait jusque-là à l’attaque des Verts : de la justesse aux abords de la surface adverse. Il a ainsi donné deux passes décisives, ses deux premières de la saison. Ça tombe bien, il n’avait plus été impliqué sur un but depuis fin septembre.Encore une prestation impeccable pour M’VILA dans l’entrejeu. Le milieu stéphanois a orienté le jeu avec justesse, que ce soir dans le jeu court ou long, tout en faisant le travail à la récupération. Sa complicité avec Selnaes a aussi fait des merveilles. 90% de passes réussies à son poste, c’est du très haut niveau.L’expérience L.EVANGELISTA en relayeur n’a duré qu’une mi-temps. Furieux de la prestation de son joueur, Halilhodzic en avait déjà suffisamment vu. Et pour cause, le Brésilien a connu énormément de déchet technique et n’a pas réussi à gêner la paire Selnaes-M’Vila dans le travail défensif. A noter toutefois que Boschilia, entré à sa place à la pause, n’a pas fait beaucoup mieux.WARIS n’arrive décidément pas à retrouver la forme de ses débuts en L1. Encore une fois, l’international ghanéen n’a absolument pas pesé sur les événements. Pléthore de mauvais choix (8 ballons perdus sur seulement 18 touchés) et des erreurs de jugement évidentes ont plombé une soirée qui s’est terminé par un remplacement sur blessure. A oublier très vite.Bien évidemment, SALA n’est pas le seul coupable de la rencontre difficile qu’il a vécue. Mais l’attaquant argentin n’a pas fait grand-chose non plus pour se sortir de l’ornière. Il a perdu plus d’un ballon sur deux et s’est fait croquer par la charnière forézienne, qui a géré son cas avec beaucoup de maîtrise.Un sans-faute pour Jérôme Brisard, qui a bien négocié un match où les débats sont parfois montés en intensité. Lui n’a jamais perdu le fil, a distribué des avertissements à bon escient et a refusé justement un but à Khazri pour une main évidente.Temps frais – Pelouse bonne: M.Brisard (: Beric (72eme) et Khazri (84eme) pour Saint-Etienne: Cabella (60eme) pour Saint-Etienne - Pallois (20eme) et Lima (82eme) pour Nantes: AucuneRuffier (cap) () – Debuchy (), Subotic (), Kolodziejczak (), G.Silva () – Selnaes (), M’Vila () - Hamouma () puis Salibur (40eme /), Cabella (), Diony () puis Beric (63eme) - Khazri (: Moulin (g), Polomat, Saliba, Monnet-Paquet, Nordin: J.-L.GassetTatarusanu () puis Dupé (51eme) – Kwateng (), Diego Carlos (cap) (), Pallois (), Lima () – L.Evangelista () puis Boschilia (46eme /), Fabio (), Ab.Touré () – Waris () puis Kolo Muani (67eme), Sala (), Moutoussamy (: Kara Mbodji, Limbombe, Louza, K.Coulibaly: V.Halilhodzic