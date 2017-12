Didier Drogba rend hommage à Johnny Hallyday

Le chanteur Johnny Hallyday, s’est éteint suite à un cancer du poumon dans la nuit de mardi à mercredi, à 74 ans. Il a reçu les hommages de la star de football africain, Didier Drogba.

« Toute la musique que j’aime, elle vient de la Elle vient du bluuuees. Merci Johnny Hallyday, tu as traversé les époques musicales et touché multiples générations. Rest in heaven », a écrit le scorer de Phoenix Rising sur son compte Instagram.

Parmi les centaines de titres de Johnny Hallyday, on peut retenir Souvenirs, souvenirs (1960) ; Noir c’est noir (1966) ; Quelque chose de Tennesse (1975) ; Requiem pour un fou (1976) ; Ma gueule (1979) ; Je te promets (1986) ; J’oublierai ton nom (1986) ; Diego libre dans sa tête (1990) ; Allumer le feu (1998).