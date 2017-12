Didier Drogba nommé ambassadeur de la LFP

Ancien joueur de Guingamp et de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba a été nommé ambassadeur de la Ligue de Football Professionnel française (LFP) ce jeudi avec un autre ancien international français, Youri Djorkaeff.

L’attaquant de 39 ans est actuellement joueur et co-propriétaire des Phoenix Rising aux Etats-Unis et dirigeant avec le club ivoirien Williamsville Athletic Club (WAC).

« La Ligue est très heureuse et très fière de pouvoir compter sur deux grands anciens joueurs de renom pour accompagner le football professionnel français dans son développement en France et à l’international. Tout au long de la saison, Youri Djorkaeff et Didier Drogba participeront à des grands salons internationaux, des remises de trophées et des événements organisés par la LFP et ses partenaires afin de promouvoir l’action de la Ligue et des clubs professionnels », a indiqué la LFP dans un communiqué.

« Je suis très fier d’accompagner la Ligue de Football Professionnel dans ce tout nouveau programme. Le football français m’a beaucoup apporté. En devenant ambassadeur de la Ligue 1 Conforama, je vais à mon tour pouvoir travailler pour le développement d’un championnat qui m’a tant donné, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes », a déclaré l’ancien attaquant des Blues de Chelsea.