Didier Drogba : "J'en ai encore la chair de poule"

Ahmad Ahmad n’a réceptionné aucune candidature officielle à son siège au Caire. Selon les informations en provenance de Pretoria, les autorités de la nation arc-en-ciel auraient d’autres priorités que d’abriter une nouvelle édition de la CAN après 1998 et 2013. Le pays des Bafana Bafana semblait le mieux, outillé avec le Maroc, pour abriter la CAN passés de 16 à 24 participants. Une situation qui devrait mettre Ahmad Ahmad dans une posture moins confortable, à 6 mois du début annoncé de la première CAN sous son ère. la solution ? Passer au plan B ? Il s'agit d'organiser la phase finale au ... Qatar ! En effet, Doha arbitrera déjà la 27e édition de la Super Coupe d'Afrique des Clubs 2018 entre l'Espérance de Tunis et le Raja Casablanca. Pourtant, Constant Omari, le vice-président de la CAF a été ferme au moment d'évoquer cette éventualité sur le plateau de Canal+. « S'il n'y a pas de candidatures d'ici vendredi nous allons réfléchir sur l'état des lieux », avait indiqué le responsable congolais qui a balayé l’éventualité du Qatar comme potentiel « plan B ». « La CAN est une compétition d'abord africaine. Elle ne peut pas s'exporter. C'est une compétition africaine pour les africains. Elle s'organise en Afrique jusqu'à preuve du contraire ».